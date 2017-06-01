Первые летние деньки: дождь, мокрый снег, ночами возможны заморозки

Вот таким прогнозом нас "обрадовали" синоптики pogoda.ee.

Пятница, 02.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами 0..-1°C.

Днем: Облачность увеличится. Во многих местах кратковременный дождь, утром на северо-востоке Эстонии возможен и мокрый снег. Северо-западный ветер усилится 8-13, порывы 15-17, на островах и побережье до 20 м/с, вечером неемного ослабеет. Температура воздуха 7..13°C.

Суббота, 03.06:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 9, у поверхности почвы местами 0..-3°C.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный, западный ветер ослабеет 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

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Воскресенье, 04.06:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 4..10, у поверхности почвы местами около 0°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер в основном юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Понедельник, 05.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17°C.