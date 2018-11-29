29.11.2018, 18:40

Первый день зимы и Первый Адвент — уже в эти выходные! Ждать ли подарков от погоды?


rus.delfi.ee
EST 4
Savisaar süütas esimese advendi küünla
Savisaar süütas esimese advendi küünlaFoto: Martin Dremljuga

Читайте прогноз от pogoda.ee.

В пятницу ночью небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12, порывы до 15, на островах и побережье 11-16, порывы до 23 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье местами до +1°С.

Днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Южный ветер 7-12, порывы до 15, на островах и побережье 11-16, порывы до 23 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

В субботу ночью небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывы 18-20 м/с. Температура воздуха -4..-10, на побережье местами 0..-3°С.

Днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывы до 18 м/с, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха -2..-7, на побережье местами 0°С.

В воскресенье ночью переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -5..-11, на на островах до +1°С.

Днем переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и западном побережье до +2°С.

В понедельник ночью облачность увеличится. Начиная с запада пойдет снег, мокрый снег, на островах и дождь. Опасность гололеда. Ветер юго-восточный 5-12, на островах и побережье порывы 15, в начале ночи на островах до 17 м/с. Температура воздуха в начале ночи -3..-9, на островах и западном побережье до +2°С, к утру повысится.

Днем облачно. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Ветер юго-восточный 5-12, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -3..+2, на островах до +5°С.

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