Читайте прогноз от pogoda.ee!

Четверг, 29.12:

Днем: В первой половине дня, начиная с запада, облачность увеличится. На островах и побережье возможны небольшие осадки. Во второй половине дня осадки распространятся на материк и будут идти в виде дождя и мокрого снега, на востоке Эстонии также и в виде снега. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха повысится до 0..+5°C.

Пятница, 30.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15, вечером на островах и побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха +1..+6°C.

Суббота, 31.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха +3..+7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье порывами 20 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха +3..+7°C.

Воскресенье, 01.01:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 15 м/с, в течение дня ослабеет 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+3°C, во второй половине дня понизится.