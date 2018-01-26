Планируя выходные, прочтите прогноз погоды!

Читайте, что нас ждет в плане погоды в ближайшие дни! Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Суббота, 27.01:

Ночью: Преимущественно облачная погода. На юго-востоке Эстонии пройдет мокрый снег и снег, в других районах возможен небольшой дождь. Во многих районах туман, местами возможен гололед. Ветер южный, юго-западный 3-8, на побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Днем: В первой половине дня облачно и местами туман. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь, не исключен и снег. Местами возможен гололед. Во второй половине дня погода с прояснениями, осадки переместятся на восток. Южный и юго-западный ветер, начиная с островов, повернет к западному, северо-западному 4-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

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Воскресенье, 28.01:

Ночью: Облачно с прояснениями.Местами пройдет снег, на островах мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 4-10 м/с, рано утром на островах и в Западной Эстонии усилится юго-восточный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Облачно. Снег и мокрый снег, местами метель. Днем по западу Эстонии дождь. Местами гололед. Ветер юго-восточный 5-10, на островах и побережье порывы 12-15 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Понедельник, 29.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, на островах мокрый снег и дождь. Местами гололед. Преобладает восточный и северо-восточный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем: Облачно. Местами небольшой снег. Вечером к юго-западу Эстонии приблизится новая зона осадков в виде снега и мокрого снега. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, вечером на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

Вторник, 30.01:

Ночью: Облачно. Снег, на островах и в южной Эстонии мокрый снег. Юго-восточный и южный ветер развернется к северо-восточному 5-10, порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Днем: Облачно. Снег, местами метель, к вечеру осадки уменьшатся. Ветер северной четверти 6-12, на островах и побережье порывистый 15-17 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.