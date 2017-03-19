В понедельник начнется астрономическая весна, но будет ли погода за окном по-настоящему весенней? Читайте свежий прогноз и решайте, можно ли уже убрать зимние вещи на самую дальнюю полку или лучше пока оставить их по рукой.

В понедельник ночью переменная облачность, без существенных осадков, пишет pogoda.ee. Местами туман. возможен гололед. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха 0..-5°C. В первой половине дня облачность уплотнится. На островах начнется дождь, мокрый снег. Во второй половине дня осадки распространятся по всей Эстонии. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Во вторник в начале ночи облачно, мокрый снег или дождь. Во второй половине ночи прояснения и прекращение осадков. Но утром в Западной Эстонии вновь пойдет мокрый снег или дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, на островах усилится 5-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+2°C. В первой половине дня облачно, мокрый снег, дождь. Во второй половине дня облачность рассеется и, начиная с запада, осадки пойдут на убыль. Юго-восточный ветер сменится юго-западным 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 1..7°C.

В среду ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15 м/с, на островах и побережье утром порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, в основном в виде дождя. Юго-западный ветер 5-11, порывами 15 м/с, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

В четверг ночью ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный ветер 5-11, на островах и северном побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C. Днем небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с, на северном побережье ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 4..10°C.