04.09.2018, 07:17

Почти лето: на этой неделе в Эстонии — до +25


rus.delfi.ee
EST 11
Sügis Tartus
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Читайте прогноз на ближайшие дни!

Вторник, 04.09:
Ночью: Погода с переменной облачностью, без существенных осадков, во многих местах образуется туман. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°C.
Днем: Утром облачность уплотнится и с юга в северном направлении распространятся дождевые облака, возможна гроза. Ветер восточной четверти 2-7, на северном побережье порывы 10 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Среда, 05.09:
Ночью: В основном облачно. Во многих местах дождь, есть вероятность грозы. К утру осадки прекратятся, во многих местах образуется туман. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 2-7, на побережье порывы 10 м/с. Температура воздуха 18..22, на востоке Эстонии до 24°C.

Четверг, 06.09:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, наибольшая вероятность его на западе страны. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 9...16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, наибольшая вероятность которого на западе страны. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 19..23, на востоке до 25°C.

Пятница, 07.09:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СМИ: через Danske Bank в Эстонии перевели 30 млрд долларов из России и СНГ

04.09.2018
Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial.
Подробнее

Какую выгоду получает Россия от конфликтов на Ближнем Востоке

04.09.2018
Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано?
Подробнее





-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

В Киеве заявили о задержании судна Украины в Крыму

04.09.2018
Российские пограничники задержали в Крыму украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 с четырьмя членами экипажа. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции Украины в Крыму и Севастополе в фейсбуке.
Подробнее


ВИДЕО: Спасенный детеныш выдры наслаждается вкусным обедом в Таллиннском зоопарке

04.09.2018
В пятницу в Таллиннский зоопарк принесли детеныша выдры, чья мать погибла под колесами автомобиля в Хяэдемеэсте. Сотрудники зоопарка пишут в Facebook, что несмотря на малый возраст, он с удовольствием стал уплетать предложенную рыбу.
Подробнее

Четырехкратная! Келли Сильдару завоевала очередную золотую медаль

04.09.2018
В новозеландской Кардроне завершился юниорский чемпионат мира по лыжному фристайлу. В заключительном виде программы хафпайпе 16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару защитила чемпионский титул, завоеванный год назад.
Подробнее