Почти лето: на этой неделе в Эстонии — до +25
Читайте прогноз на ближайшие дни!
Читайте прогноз на ближайшие дни!
Вторник, 04.09:
Ночью: Погода с переменной облачностью, без существенных осадков, во многих местах образуется туман. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°C.
Днем: Утром облачность уплотнится и с юга в северном направлении распространятся дождевые облака, возможна гроза. Ветер восточной четверти 2-7, на северном побережье порывы 10 м/с. Температура воздуха 18..22°C.
Среда, 05.09:
Ночью: В основном облачно. Во многих местах дождь, есть вероятность грозы. К утру осадки прекратятся, во многих местах образуется туман. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 2-7, на побережье порывы 10 м/с. Температура воздуха 18..22, на востоке Эстонии до 24°C.
Четверг, 06.09:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, наибольшая вероятность его на западе страны. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 9...16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, наибольшая вероятность которого на западе страны. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 19..23, на востоке до 25°C.
Пятница, 07.09:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25°C.
Commercial manager
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