Погода до конца недели: будет тепло, но сыро

Читайте, какую погоду нам обещают синоптики pogoda.ee.

Четверг, 03.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, западный 5-11, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность уплотнится и вечером начнется дождь. Ветер юго-западный 5-10, на северном побережье порывы 14 м/с, ветер после обеда ослабеет и повернет на юг. Температура воздуха 18..23°C.

Пятница, 04.08:

Ночью: Облачно. Дождь распространится по всей территории, местами осадки сильные. Ветер юго-восточный, южный 4-11, утром, начиная с островов сменится юго-западным, западным и усилится на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 11..17°C.

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Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12, на побережье, островах порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Суббота, 05.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 11..17°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье, островах порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

Воскресенье, 06.08:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье, островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 17..20°C.