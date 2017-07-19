Погода до конца недели: вероятность дождей сохраняется, но становится теплее

В ближайшие четыре дня по-прежнему возможны кратковременные дожди, но температура воздуха постепенно повышается: если завтра ожидается до +20, то в воскресенье — уже до +23.

В четверг ночью небольшая и переменная облачность, пишет pogoda.ee. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 2-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 14°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

В пятницу ночью ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер в основном северо-западный, западный 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье местами до 14°C. Днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер в основном северо-западный, западный 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

В субботу ночью ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер в основном северо-западный, западный 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье местами до 14°C. Днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер в основном северо-западный, западный 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

В воскресенье ночью малооблачная, без осадков погода. Ветер в основном северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°C.