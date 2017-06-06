Погода до пятницы: есть ли повод для радости?

Вот такую погоду нам обещают в ближайшие дни синоптики pogoda.ee.

Вторник, 06.06:

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер преобладает западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Среда, 07.06:

Ночью: Малооблачная или с переменной облачностью погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный усилится 5-12, к утру на островах и западном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 6-13°C.

Днем: До обеда небольшая и переменная облачность, без осадков. К вечеру облачность уплотнится, на островах и западном побережье начнется дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-12, на островах и западном побережье порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 19..23, на островах местами 16°C.

Четверг, 08.06:

Ночью: Облачно с прояснениями, зона дождя медленно смещается через континент на северо-восток. Ветер восточный, юго-восточный 1-8 м/с. Температура воздуха 8-14°C.

Днем: Облачно с прояснениями, зона дождя медленно смещается через континент на северо-восток и после обеда на юго-западе Эстонии облачность поредеет. Ветер переменный 1-8 м/с. Температура воздуха 13-19°C.

Пятница, 09.06:

Ночью: Облачно с прояснениями, Во многих местах небольшой дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 6-12°C.

Днем: Облачно с прояснениями, Во многих местах небольшой дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 13-18°C.