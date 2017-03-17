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Суббота, 18.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 3-9, в первую половину дня на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 2..6°C.

Воскресенье, 19.03:

Ночью: Переменная облачность. Местами снег, мокрый снег, вероятность осадков больше в юго-восточных уездах. Ветер в основном северных направлений 1-8 м/с. Температура воздуха 0..-4°C.

Днем: Переменная облачность. Местами мокрый снег, вероятность осадков больше в юго-восточных уездах. Ветер в основном северных направлений 1-8 м/с. 1..5°C.

Понедельник, 20.03:

Ночью: Переменная облачность. По востоку Эстонии местами небольшие осадки. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.

Днем: Переменная облачность. На востоке Эстонии местами небольшие осадки. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 1..5°C.

Вторник, 21.03:

Ночью: Переменная облачность без осадков, утром на островах пойдет мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 3-9, утром на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Мокрый снег, дождь. Юго-восточный ветер сменится юго-западным 5-11, на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха 2..5°C.