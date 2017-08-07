Погода на этой неделе: лету — быть!

Синоптики pogoda.ee обещают нам на текущей неделе весьма летнюю погоду. Какую именно — читайте ниже!

Вторник, 08.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-западный, западный 4-9, в начале ночи на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 19..23°C.

Среда, 09.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14, на островах до 17°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Четверг, 10.08:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Юго-восточный ветер cменится южным 3-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 13..19°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, на юго-востоке Эстонии возможна гроза. Юго-западный ветер 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 20..26°C.

Пятница, 11.08:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 11..17°C.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 19..25°C.