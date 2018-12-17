Погода на этой неделе обещает быть очень даже рождественской

Понедельник, 17.12:

Ночью: Облачно. Снег медленно распространится с запада по всей Эстонии и к утру достигнет восточных уездов, на островах и мокрый снег. Местами метель. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на востоке до -7°С.

Днем: В континентальной части облачно, снег, поземки. На островах облачно с прояснениями. Местами снег, к вечеру на побережье и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 3-9, в первой половине дня на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Вторник, 18.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-7, на островах и западном побережье до +1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на островах и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах и западном побережье до +1°С.

Среда, 19.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов около 0°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с, во второй полоаине дня на островах и побережье усилится южный, юго-восточный ветер 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов около 0°С.

Четверг, 20.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами до -12°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, местами до -9°С.