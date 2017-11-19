Погода на грядущей неделе: к чему быть готовым?

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Воскресенье, 19.11:

Днем: Преобладает облачная погода. Временами дождь, мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 3-10 утром на побережье местами порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах до +5°C.

Понедельник, 20.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег, на континенте возможен и снег. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -3..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег, на континенте и снег. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Вторник, 21.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег или снег, на островах и дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег или снег, на островах и дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Среда, 22.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Осадки в виде снега, мокрого снега. Северо-восточный ветер 3-9 m/s. Температура воздуха 0..-6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Преимущественно мокрый снег или снег. Северо-восточный ветер 3-9 m/s. Температура воздуха -2..+1°C.