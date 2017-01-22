Читайте прогноз погоды от pogoda.ee!

Воскресенье, 22.01:

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Кое-где возможен туман. Ветер западный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Понедельник, 23.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег, снег, в Западной Эстонии также и дождь. Ветер юго-западный, западный 7-13, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями.Во многих местах снег, мокрый снег, в Западной Эстонии также и дождь. Ветер юго-западный, западный 7-13, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Вторник, 24.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 7-13, порывами 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха понизится к утру 0..-2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер северо-западный, северный 7-13, порывами 15, на побережье до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха понизится к днем -1..-4°C.

Среда, 25.01:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами -12°C.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 3-10, на побережье после обеда порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..-7°C.