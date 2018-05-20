Погода на неделе: вместе с теплом вернутся грозы


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Torm saabumas Viljandis
Äike ViljandisFoto: Kenno Soo

На следующей неделе обещают теплые дни, но также высока вероятность того, что по стране пройдет гроза. Читайте прогноз от pogoda.ee!

Понедельник, 21.05:

Ночью: Ясная или малооблачная сухая погода. Ветер неустойчивого направления 1-6 м/с. Температура воздуха 7..11°C.

Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..26,на открытом ветрам побережье местами 16°C.

Вторник, 22.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Облачность уплотнится и во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..24°С.

Среда, 23.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер в основном западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Облачность редеет. В южной Эстонии местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Четверг, 24.05:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-6 м/с, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 7..11°C.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, на побережье до 12 м/с. Температура воздуха 17…22, на побережье местами 14°C.

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