Погода на неделе: вместе с теплом вернутся грозы

На следующей неделе обещают теплые дни, но также высока вероятность того, что по стране пройдет гроза. Читайте прогноз от pogoda.ee!
Понедельник, 21.05:
Ночью: Ясная или малооблачная сухая погода. Ветер неустойчивого направления 1-6 м/с. Температура воздуха 7..11°C.
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..26,на открытом ветрам побережье местами 16°C.
Вторник, 22.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13°С.
Днем: Облачность уплотнится и во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..24°С.
Среда, 23.05:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер в основном западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С.
Днем: Облачность редеет. В южной Эстонии местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
Четверг, 24.05:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-6 м/с, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 7..11°C.