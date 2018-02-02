Погода на выходных будет располагать к зимним забавам

Доставайте санки-лыжи! И читайте прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 03.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, а на островах также дождь и туман. Ветер в основном южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..+1°С, при прояснениях до -5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег и мокрый снег, вероятность осадков больше в Северной Эстонии. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, на северном побережье усилится северо-восточный ветер 7-11, порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

Воскресенье, 04.02:

Ночью: Облачно. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14-16 м/с. Температура воздуха -5..-11°C.

Днем: Облачно. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха -4..-9°C.

Читать еще

Понедельник, 05.02:

Ночью: Облачно. Местами возможен небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывами до 14-18 м/с. Температура воздуха -5..-10°С.

Днем: В основном облачно. Местами пройдет снег. Ветер северный 5-12, на островах и побережье порывами до 14-18 м/с. Температура воздуха -3..-7°C.

Вторник, 06.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -5..-10°С, на юго-востоке Эстонии возможно понижение температуры до -13°С.

Днем: Облачно. На востоке Эстонии пройдет снег. Ветер северных направлений ослабевает до 3-8 м/с. Температура воздуха -4..-9°С.