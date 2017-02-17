Погода больше похожа на осень, если верить синоптикам из pogoda.ee. Так что захватите с собой зонт!

Пятница, 17.02:

Днем: Облачно. Временами дождь и мокрый снег, к вечеру вероятность осадков уменьшится. В первую половину дня во многих местах туман. Юго-западный ветер сменится западным, северо-западным 5-12 м/с. Температура воздуха +1..+3°C.

Суббота, 18.02:

Ночью: Переменная облачность. На востоке Эстонии местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 3-9, на побережье до 12 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный, западный ветер 5-12, порывы 15, к вечеру на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Воскресенье, 19.02:

Ночью: Облачно. Начнется снег, мокрый снег, который, начиная с запада, будет переходить в дождь. Усилится юго-западный ветер 7-12, порывавми 15 м/с, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха в начале ночи -2..+2°C, к утру повысится.

Днем: Облачно. Дождь, мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с островов, осадки ослабеют. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье порывами до 20 м/с, вечером повернет к западу и ослабеет. Температура воздуха +1..+4°C.

Понедельник, 20.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. К утру, начиная с севера, осадки прекратятся. Ветер повернет к северо-западу 5-12, на востоке порывами 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0…-5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. На островах начнется снег, мокрый снег. Вечером осадки распространятся на материк. В первой половине дня ветер переменный 1-5 м/с, во второй юго-восточный 5-11 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.