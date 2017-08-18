Погода в ближайшие дни: что Эстонии напророчили синоптики

А напророчили они теплую, но влажную погоду, передает портал pogoda.ee.

Пятница, 18.08:

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 19..25°C.

Суббота, 19.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Облачность увеличится. Во второй половине дня во многих местах кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южный, юго-западный 4-10, вечером на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 20..25, местами до 28°C.

Воскресенье, 20.08:

Ночью: Облачная погода. Дождь, местами сильный, гроза. К утру облачность уменьшится и осадки прекратятся. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 12..16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, на островах и побережье порывами 14 м/с, при грозе ветер также порывистый. Температура воздуха 17..21°C.

Понедельник, 21.08:

Ночью: Переменная облачность. Кратковременный дождь, преимущественно на востоке Эстонии. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 16..20°C.