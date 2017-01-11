Читайте, какую погоду в ближайшие дни нам обещают синоптики pogoda.ee.

Среда, 11.01:

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 8-13, порывы 15-18, на островах и побережье 10-15, порывы 25 м/с. Температура воздуха -2..-7°C.

Четверг, 12.01:

Ночью: Облачность увеличится. Начиная с островов, пойдет снег, метель. Ветер южный, юго-восточный 8-13, порывы 17, на островах и побережье 13-18, порывы до 25 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -2..-8, на островах к утру около 0°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, метель. На западе Эстонии также мокрый снег и дождь, опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный 7-13, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Пятница, 13.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на островах и дождь. Опасность гололеда. Ветер южных направлений 4-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..-6, на побережье островов до +1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на островах и дождь. Опасность гололеда. Ветер южных направлений 4-10 м/с, на островах и побережье порывы 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..+2°C.

Суббота, 14.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег. Опасность гололеда! Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -1..+2°C.