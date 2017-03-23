Читайте прогноз на четыре ближайшие дня от pogoda.ee.

Пятница, 24.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха +1..-4°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, северо-западный 5-11 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Суббота, 25.03:

Ночью: В начале ночи малооблачно. После полуночи, начиная с запада, облачность увеличится и к утру на западе Эстонии пойдет снег, мокрый снег и дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 1..5°C.

Воскресенье, 26.03:

Ночью: Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..-4°C.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-западный, западный ветер усилится до 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4..7°C.

Понедельник, 27.03:

Ночью: Ясно и без осадков. Северо-западный ветер 7-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 1..3°C.

Днем: Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер 7-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 3..7°C.