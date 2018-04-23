Погода в ближайшие дни: сравнительно тепло, но сыро

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 24.04:

Ночью: Облачность уплотнится. Зона осадков распространится с островов через весь материк и будет смещаться на восток. После выпадения осадков во многих местах будет туман. Юго-восточный ветер усилится 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. В западной Эстонии утром ветер повернёт к юго-западному, западному и немного ослабеет. Температура воздуха 3..7, в северо-восточной части Эстонии ночью около 1°С.

Днем: Переменная облачность. Ближе к вечеру вероятность осадков уменьшится. До обеда на востоке Эстонии будет юго-восточный ветер 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Начиная с западной части Эстонии ветер повернёт на западный, юго-западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, к вечеру юго-западный ветер усилится. Температура воздуха 8..13°С.

Среда, 25.04:

Ночью: Облачная погода, пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 6..10°С.