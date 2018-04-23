Погода в ближайшие дни: сравнительно тепло, но сыро


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EST 3
Vihm
фото иллюстративноеFoto: Anna Aurelia Minev

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 24.04:
Ночью: Облачность уплотнится. Зона осадков распространится с островов через весь материк и будет смещаться на восток. После выпадения осадков во многих местах будет туман. Юго-восточный ветер усилится 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. В западной Эстонии утром ветер повернёт к юго-западному, западному и немного ослабеет. Температура воздуха 3..7, в северо-восточной части Эстонии ночью около 1°С.
Днем: Переменная облачность. Ближе к вечеру вероятность осадков уменьшится. До обеда на востоке Эстонии будет юго-восточный ветер 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Начиная с западной части Эстонии ветер повернёт на западный, юго-западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, к вечеру юго-западный ветер усилится. Температура воздуха 8..13°С.

Среда, 25.04:
Ночью: Облачная погода, пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..6°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 6..10°С.

Четверг, 26.04:
Ночью: Переменная облачность. Утром во многих местах пройдут кратковременные доджи. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье из-за ветра с моря — около 6°C.

Пятница, 27.04:
Ночью: Переменная облачность, местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 1..6°C.
Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер западный, юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 6..11, на юго-востоке Эстонии до 13°С.

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