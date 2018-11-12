12.11.2018, 07:22

Погода в ближайшие дни: стабильно унылая

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Udune hommik Tallinnas 05.04.2018
Udune hommik Tallinnas 05.04.2018Foto: Hendrik Osula

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Понедельник, 12.11:
Ночью: Облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 1..6°С.
Днем: Облачная погода. Зона дождей распространится по всей Эстонии, в восточных уездах возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 6-12, на островах и побережье порывами 14-18 м/с. Вечером ветер немного ослабеет и на западе Эстонии перейдет к юго-западному. Температура воздуха 2..6, на островах до 9°С.

Вторник, 13.11:
Ночью: Облачно. В основном дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Днем: Облачно и дождливо. Утром усилится юго-восточный, южный ветер 7-13, порывами 15-18 м/с, вечером перейдет к юго-западному, западному и постепенно ослабеет. Температура 6..10°С.

Среда, 14.11:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, в начале ночи на северном побережье 8-12, порывы до 17 м/с. Температура 2..7°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура 6..9°С.

Четверг, 15.11:
Ночью: В основном облачно. Местами дождь и туман. Ветер преимущественно юго-западный 3-9 м/с. Температура 3..8°С.
Днем: В основном облачно. Местами дождь и туман. Ветер преимущественно юго-западный 3-9 м/с. Температура 6..9°С.

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