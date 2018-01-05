Погода в Эстонии в пятницу: дождь и мокрый снег


rus.delfi.ee
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Lumi ja lörts
Foto: Ilmar Saabas

По данным эстонских синоптиков, в пятницу днем ожидаются дождь и мокрый снег.

Ветер южный, юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывы 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 2..4°C.

В ночь на субботу облачно. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Юго-восточный ветер перейдет к юго-западному, западному 4-10, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Днем облачно с прояснениями. Осадки во многих местах. Ветер западных направлений 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+2°C, вечером понизится.

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