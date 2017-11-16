Погода в конце недели: расчехлять лыжи или зонт?

Правильный ответ — зонт! Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 17.11:

Ночью: В начале ночи переменная облачность, без существенных осадков. Во второй половине ночи облачность увеличится. В Западной Эстонии начнутся осадки в виде дождя или мокрого снега, которые быстро распространятся дальше на восток. Ветер повернет к юго-западу, югу и усилится до 5-11, порывами 15 м/с, на островах и побережье 9-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье островов до +7°C.

Днем: Днем, начиная с островов, облачность рассеется. В первой половине дня в материковой части еще будет идти дождь, мокрый снег, во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывы 15 м/с, на островах и побережье 8-13, порывами до 20 м/с, с небольшим ослаблением в середине дня. Температура воздуха 5..8°C.

Суббота, 18.11:

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами до 15 м/с, на островах и побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-11, на островах и побережье Рижского залива порывы до 18 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

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Воскресенье, 19.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье Рижского залива в начале ночи порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. К вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 1…5°C.

Понедельник, 20.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха -2…+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0…+5°C.