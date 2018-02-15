Погода в конце недели: зима продолжается!

Читайте прогноз от pogoda.ee!

Пятница, 16.02:

Ночью: Облачная погода, утром с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, вероятность которого больше по востоку Эстонии, под утро и там осадков меньше. Ветер юго-восточный, южный 2-8, на островах порывы 13 м/с. Температура воздуха -7..-12, при длительных проясненях до -15, на островах и западном побережье -2..-6°C.

Днем: Облачность увеличится. Местами слабый снег, вечером осадков больше. Ветер юго-восточный 3-8, на островах и западном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -3..-7, на островах местами -1°С.

Суббота, 17.02:

Ночью: Преимущественно облачная погода. Во многих местах пройдёт небольшой снег. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -5..-10, на побережье островов местами до -2°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт небольшой снег. Ветер восточных направлений 2-7 м/с, вечером повернёт к северному. Температура воздуха -1..-4°С.

Воскресенье, 18.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах слабый снег. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -4..-10°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами слабый снег. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-5°C.

Понедельник, 19.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами возможен слабый снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -6..-13, на побережье островов до -3°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами возможен слабый снег. Ветер повернет к восточным направлениям 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-5°C.