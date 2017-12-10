Погода в начале недели: мокрый снег и мерзопакость

Впрочем, ничего нового и необычного. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Воскресенье, 10.12:

Днем: Облачно с прояснениями. На островах местами небольшой дождь и мокрый снег, на востоке Эстонии местами возможен мокрый снег и снег. Южный, юго-восточный ветер 3-8, на островах и западном побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -1..+1, на островах до +4°C.

Понедельник, 11.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. На побережье местами возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-8, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой мокрый снег и снегь. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах местами +2°C.

Вторник, 12.12:

Ночью: Облачно. Мокрый снег и дождь начиная с островов распространятся к утру на северо-восток и перейдет на снег. Ветер юго-восточный 5-10, на побережьепорывы 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах повысится +1..+4°C.

Днем: Облачно. Мокрый снег и дождь, во первой половине дня на северо-восточной части и снег. Во второй половине дня на юго-восточный части осадки прекратятся. Ветер юго-восточный, южный 7-12, на побережье порывы 15, во втором половине дня на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха +2..+6°C.

Среда, 13.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12, на побережье, островах порывы 15 до 18 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12, на побережье, островах порывы 15 до 18 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.