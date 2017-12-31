Погода в первые дни 2018 года: ужас-ужас-ужас

Прогноз pogoda.ee ничего хорошего на первые четыре дня нового года не обещает. Жалко школьников, которые вынуждены проводить зимние каникулы под дождем, забывая, что такое лыжи.

Понедельник, 01.01

Ночью: Облачно. Начиная с запада, пойдет снег, мокрый снег, на островах осадки перейдут в дождь. Опасность гололеда! Юго-восточный, южный ветер 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°C, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег, на северо-востоке Эстонии в первой половине дня и снег. Местами туман и гололед. Ветер южных направлений 4-10, в первой половине дня и вечером на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Вторник, 02.01:

Ночью: В основном облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Днем: В основном облачно. Местами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +1..+5°C.

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Среда, 03.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер южных направлений 4-10, в начале ночи на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Четверг, 04.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер юго-восточный, восточный 4-10 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, восточный 4-10 м/с, во второй половине дня перейдет к южному. Температура воздуха 0..+4°C.