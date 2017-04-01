В субботу днем температура воздуха в Литве впервые в этом году поднялась выше +20 градусов, свидетельствуют данные станций метеорологических наблюдений. В Латвии сегодня побит температурный рекорд, передает rus.delfi.lv.

В субботу в 16:00 температура воздуха в Салдусе составила +18,7 градуса, и это новый температурный рекорд для 1 апреля в истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1978 году и составлял +18,6 градуса.

Во многих регионах Курземе и Земгале температура воздуха сегодня превысила +15 градусов, а на востоке страны воздух прогрелся только до +4…+8 градусов.

В Эстонии температура воздуха пока не превышает +8 градусов, на северо-востоке страны прохладно — +2 градуса. В ночь на субботу на северо-востоке Эстонии был мороз до -7 градусов. В некоторых регионах Эстонии, а также в Алуксне и на Видземской возвышенности еще тает выпавший в пятницу снег.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье воздух в Литве прогреется до +20…+22 градусов.

В Латвии в воскресенье ожидается до +14…+19 градусов, на морском побережье — +6…+9 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра также могут быть побиты температурные рекорды для 2 апреля.