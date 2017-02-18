В субботу в Эстонии будет поистине весенняя погода, но с началом новой недели она, увы, испортится, обещает pogoda.ee.

Суббота, 18.02:

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный, западный ветер 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2..+5°C.

Воскресенье, 19.02:

Ночью: Облачно. Мокрый снег, дождь, по востоку эстонии и снег. Усилится юго-западный ветер 7-12, порывавми 15 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами 23 м/с. Температура воздуха -2..+2°C, к утру повысится.

Днем: Облачно. Мокрый снег и дождь. Во второй половине дня, начиная с островов, осадки ослабеют. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с, вечером повернет к западу и немного ослабеет. Температура воздуха +1..+5°C.

Понедельник, 20.02:

Ночью: Облачно. Дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0…+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег во многих местах. Ветер юго-западный ослабеет 3-10 и на побережье изменит направление на восточное. Температура воздуха 0..+4°C.

Вторник, 21.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами мокрый снег и снег. Ветер северных направлений 3-10 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами мокрый снег и снег. Ветер северных направлений 3-10 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.