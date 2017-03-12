Читайте прогноз погоды от pogoda.ee на воскресение и на начало недели.

Воскресенье, 12.03:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Без осадков, в первую половину дня во многих местах туман. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха 1..6°.

Понедельник, 13.03:

Ночью: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха -1..-7°C.

Днем: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха 0..+5, на северо-востоке до +7°C.

Вторник, 14.03:

Ночью: Преимущеаственно облачно. Утром местами, в основном на западе Эстонии, небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 4-10 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Преимущественно облачно. Утром местами, в основном на западе Эстонии, небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 4-10, на побережье и островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Среда, 15.03:

Ночью: Облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье и островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Облачно. Временами мокрый снег и дождь. Вечером, начиная с запада, осадки пойдут на убыль. Ветер юго-западный 5-10, на побережье и островах порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+6°C.