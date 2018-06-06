Погода все страньше и страньше: по ночам — заморозки, днем — не жарко, но возможна гроза, а к уик-энду все преобразится

В ближайшие четыре дня нас ждет вполне хорошая погода днем, если не считать сравнительно сильного ветра, но по ночам температура будет опускаться и ниже ноля, а также вероятна гроза, предрекает ilmeestis.ee.

Четверг

В четверг в начале ночи ожидается переменная облачность, после полуночи в основном малооблачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер — западный, северо-западный, до 2-8 метров в секунду, в начале ночи на побережье порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов, на побережье — до 11°С. В то же время местами возможны заморозки — от 0 до -3°С.

Днем в четверг нас ждет небольшая и переменная облачность, без осадков. К вечеру, начиная с западных районов, облачность уплотнится и на Хийумаа и северо-западном побережье местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно западный и юго-западный — до 4-10 метров в секунду. Во второй половине дня на островах и северном побережье скорость ветра может достигать 14 м/с. Температура воздуха днем — 15-20°С.