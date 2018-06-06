06.06.2018, 15:01

Погода все страньше и страньше: по ночам — заморозки, днем — не жарко, но возможна гроза, а к уик-энду все преобразится

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rus.delfi.ee
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Погода все страньше и страньше: по ночам — заморозки, днем — не жарко, но возможна гроза, а к уик-энду все преобразится
Foto: Kenno Soo

В ближайшие четыре дня нас ждет вполне хорошая погода днем, если не считать сравнительно сильного ветра, но по ночам температура будет опускаться и ниже ноля, а также вероятна гроза, предрекает ilmeestis.ee.

Четверг
В четверг в начале ночи ожидается переменная облачность, после полуночи в основном малооблачно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер — западный, северо-западный, до 2-8 метров в секунду, в начале ночи на побережье порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов, на побережье — до 11°С. В то же время местами возможны заморозки — от 0 до -3°С.

Днем в четверг нас ждет небольшая и переменная облачность, без осадков. К вечеру, начиная с западных районов, облачность уплотнится и на Хийумаа и северо-западном побережье местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно западный и юго-западный — до 4-10 метров в секунду. Во второй половине дня на островах и северном побережье скорость ветра может достигать 14 м/с. Температура воздуха днем — 15-20°С.

Пятница
Ночью — местами кратковременный дождь, утром зона осадков станет больше и возможна гроза. На западном побережье порывы ветра будут достигать до 14 м/с. Температура воздуха — 8-13°C.
В первой половине дня — переменная облачность, во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Во второй половине дня облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер — преимущественно северный, северо-западный, 3-9 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха — 14-20°C.

Суббота
Ночью — ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления, 1-6 м/с. Температура воздуха — 3-8, на побережье — до 12°С, местами возможны заморозки, до -2°С.
Днём — небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха — 16-21°С.

Воскресенье
Ночью — малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха — 6-10°С, на побережье — до 13°С.
Днём — малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений — 1-6 м/с. Температура воздуха — 18-23°С.

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