Погодка шепчет: эстоноземелец, надевай калоши!

Вторник, 11.12:

Днем: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, и дождь. Кое-где туман и гололёд. Ветер преимущественно северо-восточный 2-8 м/с, на островах и побережье 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+2, на островах до +4°С.

Среда, 12.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Кое-где туман и гололед. Ветер северо-восточный 3-9, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Кое-где туман и гололед. Ветер северо-восточный 3-9, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Четверг, 13.12:

Ночью: Облачно, с небольшими прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Днем: Облачно, с небольшими прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Пятница, 14.12:

Ночью: Облачно, с небольшими прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.

Днем: Облачно, с небольшими прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.