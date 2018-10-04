04.10.2018, 20:00

Погодка шепчет: сиди дома, кутайся в плед и чеши котофея!

 (6)
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Meelis Kihulane ja tema puitkäsitöö
Meelis Kihulane ja tema puitkäsitööFoto: Sven Arbet

Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Пятница, 05.10:
Ночью: Начиная с запада, облачность уплотнится и после полуночи к островам подойдет зона осадков, которая к утру распространится на западную Эстонию. Ветер западной четверти 3-9 м/с, к утру усилится юго-западный и южный ветер 5-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -1..+3, на западе Эстонии 2..7, на островах до 9°С.
Днем: В первой половине дня облачно и дождливо. Ветер южный и юго-западный 7-11, порывами 15 м/с, на побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 6..10, на западе Эстонии повысится до 10..14°С. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность поредеет и дождей станет меньше. Ветер юго-западный и западный 6-11, порывами 14 м/с, на побережье 10-14, порывами 18 м/с, на северном побережье до 22 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха 10…14°С.

Суббота, 06.10:
Ночью: На севере Эстонии переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. В южной и центральной Эстонии преобладает облачная и дождливая погода. Ветер юго-западный и западный 5-11, на островах и побережье порывами до 14-17 м/с. Температура воздуха 6..12°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Ветер юго-западный и западный 6-12, на островах и побережье порывами 14-17 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 11..16°С.

Воскресенье, 07.10:
Ночью: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут лишь местами. Ветер неустойчивого направления 2-7 м/с. Температура воздуха 4…9, на побережье до 11°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами сильные. В южной Эстонии ветер южный и юго-западный 4-10 м/с, в северных и западных регионах ветер повернет к северо-восточному и северному и усилится до 9-15, на островах и побережье порывами до 18-23 м/с. Температура воздуха 7…11, в южной Эстонии до 14°С.

Понедельник, 08.10:
Ночью: Облачность рассеивается. В начале ночи на востоке Эстонии пройдут дожди. Ветер северный и северо-западный 5-12, порывами 15 м/с, в начале ночи на северном побережье до 18 м/с, к утру ветер ослабеет и развернется к западной четверти. Температура воздуха 0…+5, на побережье до 9°С.
Днем: Переменная облачность. Без осадков. В первой половине дня ветер западной четверти 3-8 м/с, во второй половине дня усилится юго-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 8…11°С.

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