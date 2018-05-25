Погодка шепчет: стройте на выходные грандиозные планы, будет жарко

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 25.05:

Днем: Солнечная сухая погода. Ветер северо-восточный, восточный 2-8, порывы 11 м/с. Температура воздуха 18..24, на побережье местами 15°С.

Суббота, 26.05:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 22..26, на побережье местами 17°C.

Воскресенье, 27.05:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..14°C.

Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северных направлений 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 23..27, на северном побережье 17..22°С.

Понедельник, 28.05:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.

Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..24, на побережье местами 17°С.