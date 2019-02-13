Погодка шепчет: влюбленные, 14 февраля на романтическую прогулку под луной надевайте калоши!

Четверг, 14.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Снег пройдет преимущественно в восточной Эстонии. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, ближе к утру ветер ослабеет. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. В течение дня усилится юго-западный ветер 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Пятница, 15.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь или мокрый снег, возможен туман. Ветер западный, юго-западный 5-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10, на северном побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.

Суббота, 16.02:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-10, утром на побережье усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный 6-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.

Воскресенье, 17.02:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-10, на северном побережье до 13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-10, на северном побережье до 13, порывами до 18 м/с, по второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 0..+4°С, вечером понизится.