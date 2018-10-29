29.10.2018, 18:30

Погодная эклектика: в ближайшие дни — и холодно, и тепло, и сухо, и сыро, и солнечно, и облачно… и штормовой ветер!

 (7)
rus.delfi.ee
EST 2
Looduspildid III koht: Sügis tungib peale
фото иллюстративноеFoto: Karl Jakob Toplaan

Вот такой разнообразный прогноз от pogoda.ee!

Вторник, 30.10:
Ночью: В первой половине ночи небольшая облачность, без осадков. После полуночи, начиная с юго-запада Эстонии, облачность начнет уплотняться и к утру в районе Рижского залива начнется небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха от -5° на северо-востоке Эстонии до +3°С на островах, к утру повысится.
Днем: Облачно с прояснениями. На островах еще возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный и восточный 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 12-16, порывами до 25 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха повысится до 2..6, на островах до 9°С.

Среда, 31.10:
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдут дожди. Юго-восточный ветер 6-11, порывами 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 2..7, на островах до 10°C.
Днем: Начиная с запада, облачность начнёт рассеиваться. Дожди пройдут в основном на востоке Эстонии. Ветер повернёт к южному и юго-западному 5-10, на побережье порывами до 15. на островах до 18 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

Четверг, 01.11:
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер южный и юго-западный 4-10, в начале ночи на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 2..7°С.
Днем: Переменная облачность, без осадков . Юго-восточный ветер 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Пятница, 02.11:
Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 6..11°С.
Днем: Облачно. Зона осадков во второй половине дня распространится с запада через всю территорию Эстонии. Ветер юго-восточный и южный, в западной Эстонии юго-западный ветер 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 10..14°С.

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