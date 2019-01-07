Пользуйтесь случаем! На этой неделе в Эстонии — прекрасная зимняя погода

Понедельник, 07.01:

Ночью: Преимущественно облачно. Зона осадков будет смещаться с северо-запада в юго-восточном направлении, пройдут снег и мокрый, на островах и западном побережье осадки перейдут в дождь. Возможен гололед. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи повернет к западному направлению. Температура воздуха в западной Эстонии -2..+3, на востоке страны -2..-6, на юго-востоке Эстонии -6..-10°С.

Днем: Облачность поредеет. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, по западным районам также дождь. В первой половине дня, начиная с северо-запада, вероятность осадков уменьшится, и образуется туман. Высокая опасность гололеда. Ветер западной четверти 4-10, на побережье в первой половине дня юго-западный, западный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..+3, на юго-востоке Эстонии -2..-5°С.

Вторник, 08.01:

Ночью: Облачно. Осадки начнутся с островов в виде дождя, зона начнёт распространятся на весь материк, и перейдёт в снег, мокрый снег. Гололёд. Ветер юго-западный и южный 4-10, на островах и западном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и местами на побережье до +2°С.

Днем: Облачно. Осадки сохраняются преимущественно в виде снега, на островах и по западу Эстонии мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха понизится в течение дня 0..-5°С.

Среда, 09.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт снег. Ветер южный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха к утру понизится -3..-10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На островах и побережье пройдёт небольшой снег. Преимущественно ветер южный, юго-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха -3..-10°С, в течение дня понизится.