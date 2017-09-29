Пора утепляться! Синоптики пророчат дожди и минус по ночам

Осень набирает обороты! Читайте, какая погода нам обещана на выходных и грядущей неделе. Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Пятница, 29.09:

Ночью: Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменный 1-6, на западном побережье восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье островов до 11°C, у поверхности почвы 0..-2°C.

Днем: На востоке Эстонии облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. На западе — облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный 1-6, на западном побережье восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 11..15°C.

Суббота, 30.09:

Ночью: Облачно. Местами возможен небольшой дождь. Ветер в основном восточных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 4..10, на побережье до 12, на почве местами возможен 0°C.

Днем: Облачно. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 10..14°C.

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Воскресенье, 01.10:

Ночью: Облачно. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11, на почве местами возможен 0°C.

Днем: Облачно. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-10, вечером на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 10..12°C.

Понедельник, 02.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Юго-восточный ветер усилится до 5-12, на побережье и островах к утру порывами до 17 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во второй половине дня на островах и западе Эстонии начнется дождь. Юго-восточный ветер 7-12, порывами 15, на побережье и островах порывами 20 м/с. Температура воздуха 10..13°C.