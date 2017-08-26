Последние дни лета: что обещают нам синоптики

Читайте прогноз на ближайшие четыре дня и узнайте, чем порадует нас погода в преддверии осени.

В воскресенье ночью облачно с прояснениями, пишет pogoda.ee. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-10, в начале ночи на северном побережье порывы до 14 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 4..9, на побережье до 13°C. Днем облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

В понедельник ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 13, у поверхности почвы местами около 0°C. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха 13..17°C.

Во вторник ночью переменная облачность, без существенных осадков. В течение ночи северо-западный ветер сменится юго-западным, южным 4-10 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье до 13, у поверхности почвы местами 0..-2°C. Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Юго-западный, южный ветер усилится до 4-10, на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 16..19°C.

В среду в начале ночи переменная облачность, без существенных осадков. Утром облачность увеличится. В Западной Эстонии местами пойдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 5-12, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 16°C. Днем облачно с прояснениями. Осадки распространятся через Эстонию с запада на восток. Вечером, начиная с запада, дожди пойдут на убыль. Ветер южный, юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 15..18, на востоке до 20°C.