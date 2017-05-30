Послезавтра лето! На этой неделе днем до +19, ночью возможен 0

Вот такие перепады температур обещает нам pogoda.ee в ближайшие дни.

Вторник, 30.05:

Днем: В первой половине дня небольшая, во второй половине дня переменная облачность. Вечером местами дождь. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 15..19, на наветренном берегу местами 11..13°C. В лесах Эстонии во многих местах сохраняется высокая пожароопасность!

Среда, 31.05:

Ночью: Преимущественно облачно. В начале ночи местами кратковременный дождь. Во второй половине ночи к островам подойдет новая зона дождей и быстро распространится через Эстонию. Местами возможна гроза. Ветер южных направленийь 4-9 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, кое-где гроза. Вечером вероятность дождя уменьшится. Ветер юго-западный, западный, вечером северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 10..15, на юго-востоке до 17°C.

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Четверг, 01.06:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

Пятница, 02.06:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..7, на почве местами возможно около 0°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 8..13°C.