Послезавтра зима. В курсе ли погода?

Кажется, начало зимы выдастся "типичным эстонским". Читайте прогноз от pogoda.ee.

Среда, 29.11:

Днем: Облачно с прояснениями. Утром во многих местах снег, мокрый снег, к середине дня вероятность осадков уменьшится. Вечером к юго-востоку Эстонии приблизится новая зона осадков. Ветер южных направлений 5-11, на островах порывы 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха +1..+5°C.

Четверг, 30.11:

Ночью: Преимущественно облачно. Снег, мокрый снег, на островах и дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-10, в начале ночи на побержье порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..+1, на островах до +3°C.

Днем: Преимущественно облачно. Снег, мокрый снег, на островах и дождь. После обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-восточный 3-10 m/s. Температура воздуха 0..+2, на островах местами +4°C.

Пятница, 01.12:

Ночью: Облачно. Осадки распространятся с юго-востока по всей Эстонии. К утру их интенсивность возрастет. Ветер изменит направление на восточное, северо-восточное и усилится 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+1, на островах до +3°C.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, на побережье и по югу Эстонии и дождь. Осадки местами сильные. Восточный, северо-восточный ветер 7-12, на побережье порывами 15, на островах до 20 м/с, после обеда на континенте и северном побережье ослабеет. Температура воздуха 0..+2, на побережье местами до +4°C.

Суббота, 02.12:

Ночью: Облачно. Дождь и мокрый снег, на континенте и снег. Ветер северо-западный 5-10, на островах порывы 15 m/s, утром перейдет к западному и ослабеет. Температура воздуха -1..+2, на островах до +4°C.

Днем: Облачно. Дождь и мокрый снег, на континенте и снег, после обеда осадки прекратятся. Ветер юго-западный 5-12, на побережье усилится порывами 15 m/s. Температура воздуха -1..+2, на островах до +4°C.