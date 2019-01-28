Потеплеет ли на этой неделе?

Понедельник, 28.01:

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи к островам подойдёт зона с осадками в виде снега, эта зона будет медленно смещаться на материк. Ожидается метель. Усилится восточный, юго-восточный ветер 4-9, порывами 13 м/с, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -12..-18, в начале ночи по востоку Эстонии до -20, на островах -4..-10°С.

Днем: Облачно. Снегопад распространится через всю Эстонию на восток, осадки местами будут интенсивными, местами ожидается метель. Ветер юго-восточный 5-10, порывами 14 м/с, на побережье 8-14, порывами 17-20 м/с, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха -7..-12, на островах -2..-7°С.

Вторник, 29.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, местами метель. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха -5..-10, на островах 0..-5°С.

Днем: Облачно. Снег, метель, на западе Эстонии возможен мокрый снег. Местами гололёд. Ветер юго-восточный, южный ветер 4-9, на побережье порывами 13 м/с, вечером повернёт на островах к юго-западному. Температура воздуха 0..-5°С.

Среда, 30.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, местами также мокрый снег и гололёд. Южный, юго-западный ветер 4-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег, мокрый снег, вечером вероятность выпадения осадков уменьшится. Опасность гололёда! Южный, юго-западный ветер 4-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -3..+2°С, во второй половине дня понизится.