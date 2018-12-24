Потепление над Сибирью может вызвать сильнейшие холода во всей Европе

Латвийский синоптик Янис Траллис поясняет, что в стратосфере над Сибирью началось спрогнозированное ранее потепление: на высоте 25 км над землей температура воздуха повысилась на 50 градусов. Стремительное потепление воздуха в статосфере над Арктикой — это не редкость, но происходящее над Сибирью может стать одним из самых сильных потеплений за историю метеонаблюдений, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

С примерно двухнедельной задержкой изменения в стратосфере обычно оказывают влияние на условия в более низком слое атмосферы — тропосфере. Нередко меняются пути циркуляции воздуха, и холодный воздух из Арктики начинает поступать в более южные регионы. Сильные морозы начинаются во всех регионах в средних широтах в Европе, Азии и Северной Америке.

Пока нельзя с уверенностью прогнозировать, ожидаются ли волны холода и то, какие регионы они могут затронуть.

В предыдущий раз стремительное потепление в стратосфере произошло в феврале 2018 года. Тогда это повлияло на погоду в Европе: в феврале и марте ударили холода, в Латвии температура воздуха опускалась до -27 градусов.

Так как сейчас это природное явление происходит раньше, а потенциальны волны холода возможны в середине зимы, то и морозы могут быть сильнее, чем в феврале и марте, когда продолжительность ночи становится меньше.