Потрепавший Швецию шторм добрался до Финляндии. Дойдет ли он до Эстонии?

Шторм уже нанес много вреда в Северной Швеции — закрыты автомобильные дороги и не ходят поезда. Сбои в электроснабжении во многих городах.

Метеоролог Foreca Юха Фёр сказал IltaSanomat, что шторм повлияет и на погоду в Финляндии и особенно в эту пятницу.

Самые страшные порывы ветра достанутся Лапландии, где ветер будет дуть со скоростью аж 32 м/с.

В Эстонии тоже ощущается сильный ветер. Согласно прогнозу pogoda.ee, сегодня в первой половине дня облачно. Пройдёт снег, мокрый снег и метель. По западу Эстонии пройдёт также и дождь. Во многих местах гололёд! Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер юго-западный и западный 6-12, порывами 15 м/с, на побережье 12-17, порывами до 23 м/с, около полудня ослабеет. На островах ветер повернёт во второй половине дня к северо-западному и вечером снова начнёт усиливаться. Температура воздуха по западу и северу Эстонии 0..+3, по востоку и югу Эстонии 0..-4°С.

В субботу ночью небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен небольшой снег. Ветер северо-западный и западный 5-12, на побережье порывы 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха на материке 0..-4, на островах и побережье 0..+3°С.

Днем небольшая или переменная облачность. В отдельных местах возможен небольшой снег. Северо-западный и западный ветер 5-12, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха днем понизится до 0..-6°С.

В воскресенье ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -5..-10, на побережье 0..-3°С.