11.01.2019, 13:30

Потрепавший Швецию шторм добрался до Финляндии. Дойдет ли он до Эстонии?

 (2)
+ прогноз погоды на ближайшие дни
rus.delfi.ee
EST 29
Tormipildid Tallinnast 02.01.2019
Tormipildid Tallinnast 02.01.2019Foto: Andres Putting

Местный финский метеорологический институт объявил несколько штормовых предупреждений. Сегодня ожидается сильный ветер по всей Финляндии, и максимальная скорость ветра — порывы до 20 м/с. Шторм начался в Швеции.

Шторм уже нанес много вреда в Северной Швеции — закрыты автомобильные дороги и не ходят поезда. Сбои в электроснабжении во многих городах.

Метеоролог Foreca Юха Фёр сказал IltaSanomat, что шторм повлияет и на погоду в Финляндии и особенно в эту пятницу.

Самые страшные порывы ветра достанутся Лапландии, где ветер будет дуть со скоростью аж 32 м/с.

В Эстонии тоже ощущается сильный ветер. Согласно прогнозу pogoda.ee, сегодня в первой половине дня облачно. Пройдёт снег, мокрый снег и метель. По западу Эстонии пройдёт также и дождь. Во многих местах гололёд! Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер юго-западный и западный 6-12, порывами 15 м/с, на побережье 12-17, порывами до 23 м/с, около полудня ослабеет. На островах ветер повернёт во второй половине дня к северо-западному и вечером снова начнёт усиливаться. Температура воздуха по западу и северу Эстонии 0..+3, по востоку и югу Эстонии 0..-4°С.

В субботу ночью небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен небольшой снег. Ветер северо-западный и западный 5-12, на побережье порывы 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха на материке 0..-4, на островах и побережье 0..+3°С.

Днем небольшая или переменная облачность. В отдельных местах возможен небольшой снег. Северо-западный и западный ветер 5-12, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха днем понизится до 0..-6°С.

В воскресенье ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -5..-10, на побережье 0..-3°С.

Днем облачность уплотнится. Вечером на западе Эстонии пойдет снег, местами метель. Ветер повернёт к южной четверти 2-8 м/с, вечером на островах и на западном побережье усилится юго-восточный ветер 6-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

В понедельник ночью облачно. Зона снегопада распространится через всю эстонию. местами метель. На западе пройдет мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-11. на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +1°С.

Днем облачно. Пройдет снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха -1..+1°С.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии