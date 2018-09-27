Повторится ли вчерашний шторм? Следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Тарту

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Нарва-Йыэсуу

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Сегодня днем переменная облачность, сообщает pogoda.ee. Вечером облачность уплотнится и, начиная с запада Эстонии, снова пойдут дожди. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 17 м/с, на побережье порывы от 21 до 25 м/с, вечером ветер ненадолго стихнет. Температура воздуха 10-14°C.

В пятницу ночью облачно. Пройдут дожди, на севере Эстонии местами возможен даже дождь со снегом. Ветер с западной четверти развернется к северному и северо-западному 5-12, на островах и побережье порывами 15-18, в середине ночи в районе Рижского залива до 23 м/с. Температура воздуха 3-8°C, на почве местами 0°С. Днем облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 7-11°C.

В субботу ночью небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.Ветер северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 1-7°C, на почве местами 0...-2°С. Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, во второй половине дня западный и юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7-11°C.

В воскресенье ночью облачность уплотнится. Зона дождей распространится с запада Эстонии на восток. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами 23 м/с. Температура воздуха 3-8, на побережье до 11°C. Днем облачная и дождливая погода. Вечером немного прояснится. Ветер юго-западный и западный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/с. К вечеру ветер немного ослабеет.Температура воздуха 9-13°C.