Повторится ли вчерашний шторм? Следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

 (2)
+ прогноз до конца недели
rus.delfi.ee
EST
Tormine reede Hiiumaal
Tormine meriFoto: Bianca Mikovitš

Вчера Эстонию накрыл сильный шторм. Например, в Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди бросились спасать свои яхты. Смотрите, какая погода в разных городах Эстонии сегодня, а также читайте прогноз на ближайшие дни.

Таллинн

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Пярну

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Нарва

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Тарту

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Нарва-Йыэсуу

Broadcast is powered by Baltic Live Cam

Сегодня днем переменная облачность, сообщает pogoda.ee. Вечером облачность уплотнится и, начиная с запада Эстонии, снова пойдут дожди. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 17 м/с, на побережье порывы от 21 до 25 м/с, вечером ветер ненадолго стихнет. Температура воздуха 10-14°C.

В пятницу ночью облачно. Пройдут дожди, на севере Эстонии местами возможен даже дождь со снегом. Ветер с западной четверти развернется к северному и северо-западному 5-12, на островах и побережье порывами 15-18, в середине ночи в районе Рижского залива до 23 м/с. Температура воздуха 3-8°C, на почве местами 0°С. Днем облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 7-11°C.

В субботу ночью небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.Ветер северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 1-7°C, на почве местами 0...-2°С. Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, во второй половине дня западный и юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7-11°C.

В воскресенье ночью облачность уплотнится. Зона дождей распространится с запада Эстонии на восток. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами 23 м/с. Температура воздуха 3-8, на побережье до 11°C. Днем облачная и дождливая погода. Вечером немного прояснится. Ветер юго-западный и западный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/с. К вечеру ветер немного ослабеет.Температура воздуха 9-13°C.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Двойная игра службы по защите детей. Почему чиновники не отдавали маленького мальчика тете и хотели, чтобы его усыновили чужие?

27.09.2018
Работники службы по защите детей издевались над тетей ребенка и врали ей. В связи с инцидентом пять столичных сотрудников службы лишились работы. Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс скрывали от родственников мальчика истинное положение дел, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

"Были моменты, когда мы летели и не знали, заправят нас или нет". Стюардесса рассказала о работе в советское и нынешнее время

27.09.2018
Зачем здороваться с самолетом? Как проходит рабочий день? Почему развал Estonian Air — личная трагедия, а Nordica — лучшая авиакомпания? Об этом и многом другом — в откровенном интервью очаровательной стюардессы Nordica Ольги Ранд.
Подробнее



Стрельба в Пирита: хозяин квартиры пришел требовать долг, арендатор не соглашался платить

27.09.2018
На тихой Падрику теэ позавчера 35-летний мужчина выстрелили в ногу другому, 48-летнему мужчине. В построенном до бума районе многоквартирных домов в Пирита услышанный выстрел напугал соседей, и еще до полуночи сновавшие на месте происшествия криминалисты побуждали плотнее закрывать двери квартир.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €

Повторится ли вчерашний шторм? Следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

27.09.2018
Вчера Эстонию накрыл сильный шторм. Например, в Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди бросились спасать свои яхты. Смотрите, какая погода в разных городах Эстонии сегодня, а также читайте прогноз на ближайшие дни.
Подробнее

Самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем стратегические бомбардировщики РФ

27.09.2018
Истребители Германии и Бельгии перехватили два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 над Балтийским морем. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает dpa со ссылкой на представителя НАТО. В бундесвере агентству подтвердили эту информацию.
Подробнее

The Insider и Bellingcat установили настоящее имя Боширова, им оказался полковник ГРУ и ”Герой России”

26.09.2018
The Insider и Bellingcat удалось установить личность ”Руслана Боширова”, одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и ”Герой России” Анатолий Чепига.
Подробнее

Два эстонских спортсмена обвиняются в наркоторговле и отмывании денег

26.09.2018
Продолжавшаяся почти год секретная операция спецслужбы США завершилась задержанием двух известных эстонских каратистов, занимавшихся распространением фентанила и отмыванием денег.
Подробнее

Пенсионер жалуется на бюрократию: почему ему не дают поставить солнечные батареи

27.09.2018
Живущий в столичном районе Нымме Рышард Сондович (77) возмущается: он хотел установить солнечные панели на крыше дома, но в Таллиннском департаменте городского планирования долгое время не утверждали проект, пишет "МК-Эстония".
Подробнее