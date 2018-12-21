Праздник уже совсем близко! Читайте, какая погода будет в канун Рождества

В пятницу днем облачно. Во многих местах небольшой снег, метель. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 4-10, на побережье в первой половине дня порывами до 14 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье островов -1..-3°С.

В субботу ночью облачно, во многих местах лёгкий снег. Ветер восточной четверти 2-8, на северном побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха -5..-10, на побережье островов местами -2°C.

Днем облачно, с отдельными прояснениями. Во многих местах лёгкий снег. Ветер повернёт на северо-восточный, вечером, начиная с западных районов, северный 2-8, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье островов местами -2°С.

В воскресенье ночью облачно, с отдельными прояснениями. Местами лёгкий снег, вероятность осадков больше на побережье. Ветер северных направлений 2-7, в начале ночи на северном побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха -3..-9, во внутренних районах местами -13°С.

Днем облачно, с отдельными прояснениями. Местами лёгкий снег, вероятность осадков больше на побережье. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.

В понедельник ночью облачно с прояснениями. Местами лёгкий снег. Ветер северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -4..-10, при длительных прояснениях местами -13°С.

Днем облачно с прояснениями. Местами лёгкий снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье островов местами -1°С.